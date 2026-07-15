Muere Elsa Aguirre, la estrella del Cine de Oro Mexicano

La legendaria actriz del Cine de Oro Mexicano, Elsa Aguirre, falleció por causas naturales el 15 de julio de 2026 a la edad de 95 años en su casa de Cuernavaca, Morelos.

En sus últimos años gozaba de buena salud y estilo de vida vegetariano, utilizando oxígeno de manera ocasional con puntas nasales y apoyo respiratorio básico (Soporte Vital Básico) que incluía maniobras para mantener la vía aérea abierta y asistir la ventilación en emergencias, de acuerdo a la misma actriz en una de sus últimas entrevistas para el programa Ventaneando.

De acuerdo a primeros reportes compartidos por periodistas como Gustavo Adolfo Infante, murió por causas naturales debido a su edad avanzada. Sin embargo, la familia ni la Asociación Nacional de Intérpretes publicaron un diagnóstico médico o clínico específico sobre el deceso.

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, hija de un reconocido militar y una ama de casa. Desde su niñez mostró interés por incursionar en la industria del entretenimiento nacional, sin embargo, todos sus anhelos no pasaban más allá de sus sueños debido al ambiente conservador en el que había crecido.

No fue hasta su adolescencia cuando se atrevió a hacer un casting para la película El sexo fuerte en compañía de sus hermanas y con el respaldo de su madre.