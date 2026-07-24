El estadio Shakira en Madrid será una “ciudad” dedicada a la cultura latina

La cantante Shakira celebrará a partir del próximo 18 de septiembre y durante un total de 12 noches un macroevento en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, que no solo acogerá los conciertos de la única parada europea de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, sino que transformará el recinto en una “ciudad efímera” dedicada a la cultura latinaç.

A las novedades ya conocidas el pasado mes de marzo, cuando anunció las primeras fechas y la construcción del llamado estadio Shakira, ahora se suma que Macondo Park —bautizado en homenaje al pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez—, que ofrecerá hasta doce horas de actividad en cada jornada de concierto, constará de ocho pabellones temáticos dedicados a la música, la gastronomía, la literatura, el arte, el cine, la moda, el universo creativo de la artista y la cultura infantil, todos ellos con programación propia antes del espectáculo.

Para ello se construirán ad-hoc 15 hectáreas junto al estadio. En total, todo el área del festival tendrá 140.000 metros cuadrados. Infobae España ha preguntado por los costes de producción, pero la organización alude a que “aún están en camino” y que los espectadores están “más centrados en disfrutar”.

Como ha explicado Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este viernes, el recinto abrirá aproximadamente de 12:00 a 00:00 de la noche durante los días de los conciertos, que coinciden en viernes y fin de semana. con el concierto finalizando una hora antes para facilitar una salida escalonada del público. Además, el promotor ha avanzado que está trabajando con la Comunidad de Madrid para que, de lunes a jueves, cuando Macondo Park permanezca cerrado al público general, el recinto pueda abrir sus puertas a colegios con el objetivo de que los alumnos conozcan la cultura latinoamericana.

Fuente: infobae