El presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, invirtió en nuevas herramientas digitales para posicionar a los hoteles de Camino Real frente a otras opciones en el mercado que prometen precios más bajos, pero a costa de la comodidad, la seguridad y el servicio al usuario.

En el último año, la Secretaría de Turismo detectó una disminución de 411 mil reservaciones respecto a 2024 en los diferentes hoteles del país, debido a un incremento en la percepción de inseguridad y al temor a las estafas electrónicas en páginas web.

Ante este escenario, la cadena hotelera Camino Real formó una alianza estratégica con Google para potenciar su presencia digital y los servicios hoteleros que la caracterizan desde hace más de una década, bajo la dirección de Olegario Vázquez Aldir.

Héctor García Velázquez, director de marketing de Grupo Camino Real, explicó que este esfuerzo conjunto ayudará a que los usuarios encuentren opciones más confiables para vacacionar, acordes con sus necesidades, sin caer en sitios web inseguros.

“La clave no radica únicamente en la visibilidad en los buscadores, sino en la capacidad de utilizar datos y herramientas avanzadas para el perfil y los intereses de cada usuario”, explicó García Velázquez.

Olegario Vázquez Aldir fortalece presencia de Camino Real

Desde que el Grupo Real Inn se incorporó al Grupo Vazol, de Olegario Vázquez Aldir, todas sus marcas (Camino Real, Quinta Real y Real Inn) se han caracterizado por ofrecer a sus clientes espacios y experiencias que reflejen la cultura, la gastronomía y la hospitalidad mexicana.

Sin embargo, esta experiencia muchas veces queda opacada por publicidad engañosa de lugares que prometen precios accesibles y de lujo, pero que, al momento de hospedarse en esas opciones, les cobran otros cargos o sus promociones están sujetas a ciertas condiciones.

Por ello, con 65 años de experiencia en el sector hotelero, buscan impulsar sus servicios para que más personas descubran, a través de su experiencia, los beneficios que ofrecen en materia de hospitalidad y descanso.

Muestra de ello son cinco de sus hoteles, catalogados como patrimonio cultural e histórico de México por la infraestructura y la historia que preservan.