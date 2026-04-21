Peso se debilita ante tensiones en Medio Oriente

La depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadunidense de 0.15%, de acuerdo con su índice ponderado, siendo el mayor avance diario desde el 2 de abril.

El dólar gana debido a:

Mayor aversión al riesgo por tensiones geopolíticas. Persiste la cautela en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que ha incrementado la demanda por activos refugio.

El día de ayer, el presidente Donald Trump anunció que el vicepresidente, JD Vance, está listo para viajar a Pakistán con el objetivo de reanudar el diálogo con Irán. Sin embargo, advirtió que podría retomarse el conflicto si no se alcanza un acuerdo. Asimismo, señaló que Irán ha violado la tregua en múltiples ocasiones y descartó una posible extensión del alto al fuego, que vence mañana.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien lideró la delegación en la primera ronda de negociaciones, afirmó que su país no aceptará dialogar bajo amenazas. Además, indicó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado para la mayoría del tráfico comercial en el corto plazo.

Mercados

Bajo este contexto, los mercados muestran nerviosismo ante la posibilidad de que no se logre un acuerdo antes del vencimiento de la tregua, previsto para mañana por la noche. Considerando que Trump ha reiterado que es poco probable extender el alto al fuego, aumenta el riesgo de una escalada en Medio Oriente, lo que podría presionar al alza los precios de los energéticos.

Expectativa por la comparecencia de Kevin Warsh. El día de hoy se llevará a cabo la comparecencia de Kevin Warsh, nominado por Trump, ante el Comité Bancario del Senado. La audiencia iniciará a las 8:00 a.m. y, tras su discurso inicial, responderá preguntas de los legisladores. Se anticipa que los temas centrales incluyan la independencia de la Reserva Federal, su postura sobre tasas de interés, inflación y mercado laboral, así como la investigación del Departamento de Justicia hacia Jerome Powell.

Fuente: realestatemarket.com.mx