Ya abrió la experiencia oficial de FRIENDS™ en CDMX

The FRIENDS™ Experience por fin abrió en CDMX para hacernos sentir dentro de un episodio de la serie noventera.

Con sets idénticos a los que vimos en pantalla y más atracciones, esta experiencia oficial tiene todo para disfrutar de un recorrido lleno de nostalgia, referencias y spots para fotos que te harán gritar “OH. MY. GAWD”.

La serie FRIENDS™ convirtió frases como “We were on a break!” o “How you doin’?” en parte de la cultura pop. Y si tú fuiste de los que se las aprendió de memoria y todavía las usa cada vez que puede, entonces esto te encantará.

La experiencia te llevará por un recorrido que incluye sets idénticos a los que aparecieron en televisión.

Entrarás al departamento de Monica y Rachel para tomarte fotos en la fabulosa cocina y al de Joey y Chandler, donde verás los sillones reclinables y el futbolito característico del hogar de este par de amigos.

Al final de tu visita encontrarás merch oficial y un punto de impresión de fotos que te tomarán a lo largo de tu recorrido (el precio es de 500 pesos por cuatro fotos).

La experiencia oficial de la serie FRIENDS™ ya abrió sus puertas en Lienzo Charro (av. Constituyentes 500, Lomas Altas) y estará durante mayo y junio, de miércoles a lunes hasta las 8:00 p.m.

Los boletos van desde los $250 por persona.

Fuente: cdmxsecreta.com