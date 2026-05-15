San Pedro Garza García continúa consolidando su red de atención médica con la inauguración del cuarto consultorio municipal gratuito, ubicado en la colonia Jesús M. Garza. La apertura, encabezada por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y Luis Susarrey, forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar el acceso a servicios de salud y acercarlos directamente a las comunidades.

El nuevo espacio, situado sobre la calle General Francisco Villa, a la altura de la avenida Morones Prieto, ofrece consulta general, estudios de laboratorio, atención nutricional y suministro de medicamentos del cuadro básico sin costo. Con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, el consultorio se integra a la estrategia “Más Salud San Pedro”, que ya contempla otras unidades en Canteras, Los Pinos y El Obispo, además de dos clínicas móviles en puntos estratégicos del municipio.

En este esfuerzo, la participación del secretario general, Luis Susarrey, ha sido relevante para impulsar una visión de ciudad donde la mejora de servicios públicos —incluida la salud— se articula con el desarrollo urbano y el bienestar comunitario. Su intervención ha contribuido a fortalecer la coordinación institucional necesaria para llevar este tipo de proyectos a zonas con necesidades específicas.

Atención cercana y enfoque preventivo

El modelo de consultorios municipales responde a una lógica de atención primaria, enfocada en la prevención y en la detección oportuna de enfermedades.

El alcalde Mauricio Farah destacó que estos espacios permiten brindar atención médica básica de manera gratuita, al tiempo que facilitan la canalización de pacientes a servicios especializados cuando es necesario. Este enfoque no solo reduce la presión sobre otros sistemas de salud, sino que también mejora la calidad de vida de los habitantes al ofrecer atención accesible y oportuna.

Intervención urbana y bienestar integral

La inauguración del consultorio también forma parte de una intervención más amplia en la colonia Jesús M. Garza. Durante el evento, se dieron a conocer acciones complementarias como la rehabilitación de fachadas de viviendas y la remodelación de una escuela pública, lo que refleja un enfoque integral del desarrollo urbano.

En este contexto, Luis Susarrey ha subrayado la importancia de entender los servicios de salud como parte de un ecosistema urbano más amplio, donde la infraestructura, el entorno y la calidad de vida están estrechamente vinculados. Esta visión busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también generar condiciones sostenibles para el bienestar de la población.

Con la incorporación de este cuarto consultorio, el municipio amplía su capacidad de atención y refuerza su compromiso con una política pública centrada en la cercanía con la ciudadanía. La coordinación entre actores ha sido clave para avanzar hacia un modelo de ciudad donde la salud y el desarrollo urbano se entienden como elementos complementarios

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