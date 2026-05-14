Lanzan tecnología para detectar baches en ciudades de EU

Los baches podrían dejar de ser un reto para los automovilistas en algunas ciudades estadunidenses, a través de programa de Waymo y Waze que utiliza los sistemas de percepción y retroalimentación física de Waymo para detectar y proporcionar información actualizada sobre los mismos en las zonas donde opera Waymo.

Los datos estarán disponibles para las ciudades y los departamentos de transporte estatales a través de la plataforma gratuita Waze for Cities, junto con la información sobre baches reportada por los usuarios, lo que brindará a los funcionarios una visión adicional del estado de las calles y carreteras, permitiéndoles reparar los baches de manera más eficiente y efectiva.

Waze

También los datos serán visibles para los usuarios de Waze en las ciudades donde opera Waymo, con el objetivo de mantener la seguridad vial alertándolos al acercarse a un bache. Al igual que con otras características viales que se pueden reportar en la aplicación Waze, los usuarios podrán verificar los baches identificados por Waymo, lo que aumentará la precisión de los datos.

Actualmente, muchas ciudades estadunidenses dependen de los informes no urgentes de los residentes al 311 y de las inspecciones manuales para solucionar sus problemas de baches.

Pero este modelo de mantenimiento vial impulsado por los ciudadanos, ofrece a las ciudades una visión incompleta del estado de sus carreteras, lo que puede dificultar la asignación equitativa de recursos para el mantenimiento.

Fuente: realestatemarket.com.mx