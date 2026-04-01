Tips para finanzas sanas en vacaciones: Norman Hagemeister Rey

Las vacaciones representan un momento de descanso y una oportunidad para mejorar el bienestar físico y mental. Pero el entusiasmo por disfrutar al máximo estos días puede convertirse en una fuente de desequilibrio financiero si no se planifica con responsabilidad. Por ello, el especialista en innovación financiera y transformación digital, Norman Hagemeister Rey, comparte cinco recomendaciones para realizar una planeación que permita definir los gastos y evitar un desfalco.

1) Define tus metas: conviértelas en números.

Norman Hagemeister Rey señala que el primer paso para evitar cualquier contratiempo es definir el número de personas que vacacionarán y analizar los precios del destino al que viajarán para establecer un presupuesto.

“Antes de cualquier cosa, siempre será bueno definir el presupuesto total que debe contemplar, cuántas personas van, el destino, la comida y las actividades que se realizarán”, explicó el especialista.

2) Aprovecha ofertas

Si el viaje se planea con anticipación, una opción para reducir gastos es aprovechar ofertas en transporte, hospedaje o los beneficios que pueden ofrecerte algunas tarjetas bancarias, como noches extra, descuentos u otros beneficios.

3) Disfruta de las actividades gratuitas

Norman Hagemeister Rey considera que aprovechar y conocer con antelación los sitios, museos o atracciones gratuitas del lugar al que viajarás te ayudará a establecer una ruta que privilegie estas actividades sin gastar demasiado.

“En todos los espacios turísticos hay actividades que no tienen costo, desde disfrutar de los espacios naturales con paseos o visitas a recintos culturales poco conocidos. También pueden aprovechar tours que visitan varios lugares por un precio accesible”, señaló.

4) Registra tus gastos y descubre en qué se te va el dinero

El presupuesto es la herramienta para entender tu realidad financiera y tomar decisiones más conscientes. Por eso, Hagemeister Rey sugiere que registrar los gastos diarios les ayudará a identificar en qué gastan más y de cuánto dinero disponen de su presupuesto para no rebasarlo.

De esta manera, podrán ajustar su presupuesto según sus necesidades y destinar su dinero a lo que realmente importa.

5) Haz del ahorro tu mejor hábito (y empieza hoy)

Finalmente, el especialista en innovación financiera y transformación digital, Norman Hagemeister Rey, recuerda que el mejor hábito para mantener finanzas saludables es el ahorro.

“Aun en contextos de bajos ingresos, es necesario fomentar una cultura de ahorro, ya que incluso guardar pequeñas cantidades de dinero –10, 50 o 100 pesos al día– puede marcar la diferencia en casos de extrema urgencia”, aseguró.

Y recalcó que esta planeación no solo tiene beneficios económicos, sino también de salud física y mental porque “saber administrar el dinero puede darnos tranquilidad, claridad y libertad a largo plazo”.