Inclusión financiera en Banco Azteca empodera 739 mil mujeres

Ritmo de crecimiento del producto SOMOS

Al primer trimestre de 2026, la cuenta de débito SOMOS, dirigida al público femenino, alcanzó 739 mil cuentas activas, cifra que triplica la base operativa reportada en 2022, cuando se registraron 276 mil.

Este avance pone de manifiesto una expansión sostenida que consolida a Banco Azteca como un actor relevante en los esfuerzos de inclusión financiera dirigidos a las mujeres.

Patrón transaccional y adopción digital

Más allá del crecimiento de cuentas, el comportamiento de uso confirma una adopción intensa de canales electrónicos. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de diciembre de 2025, entre los cinco bancos con mayor volumen de operaciones electrónicas en México, Banco Azteca es la única institución donde las mujeres realizan más transacciones que los hombres. Ese dato subraya que la banca digital se ha convertido en el eje cotidiano de la gestión patrimonial de muchas usuarias.

Evolución generacional del ahorro

El análisis interno del ciclo de vida del ahorro muestra diferencias entre cohortes: las mujeres de 18 a 24 años comienzan con saldos moderados, mientras que la capacidad de ahorro y la acumulación de patrimonio aumentan con la edad. Las clientas mayores de 65 años registran saldos promedio hasta tres veces superiores a los de las usuarias más jóvenes, lo que indica que la independencia financiera suele construirse de forma gradual.

Enfoque estratégico y testimonio institucional

Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, afirmó: “La estrategia detrás de estas cifras busca democratizar la independencia financiera mediante la simplificación de procesos”.

Hernández enfatiza que la clave no está en la sofisticación de los productos, sino en ofrecer un vehículo financiero seguro y accesible que facilite la gestión continua del flujo de efectivo.

Asistencias, fidelización y conversión de clientes

El ecosistema de asistencias integradas en SOMOS muestra una demanda relevante: la revisión médica anual representó el 59% de las asistencias redimidas en 2025, con un incremento interanual del 21% respecto a 2024 y un crecimiento acumulado del 348% frente a 2022.

Además, datos internos indican que el 48 % de las clientas que iniciaron con una cuenta SOMOS ha contratado productos adicionales en la institución, lo que valida la estrategia de usar la cuenta como punto de entrada a servicios financieros integrales.

En conjunto, la digitalización aplicada a necesidades cotidianas y una oferta de servicios integrados posicionan a Banco Azteca como un vehículo efectivo para cerrar brechas de género y promover la independencia financiera de amplios sectores de la población femenina.

