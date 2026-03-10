Buscan regular el uso de celulares entre los jóvenes en las escuelas

México quiere abrir un debate para estudiar una regulación en el uso de teléfonos celulares en las escuelas por los “graves riesgos” que tiene la tecnología en la salud mental de los jóvenes, en un contexto en el que 79 países ya tomaron alguna medida al respecto, explicó este lunes el secretario de Educación, Mario Delgado.

“Empieza a haber evidencia, no sólo en México sino también en muchos países, de que el uso de las tecnologías está afectando de alguna manera el comportamiento de los jóvenes (…). No podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos y después ver las consecuencias”, subrayó Delgado a EFE en una entrevista telefónica.

El secretario alertó de los “grandes riesgos” asociados a las redes sociales o la inteligencia artificial, de modo que remarcó que el objetivo es alcanzar una cultura digital “responsable, consciente y crítica”.

Sin decantarse por un modelo en concreto, Delgado recordó que ya hay al menos 79 países de todo el mundo que aprobaron algún tipo de medida en este sentido, por lo que defendió que México tiene que hacer lo propio.

Citó el caso de la prohibición de que los menores de 16 años puedan tener una cuenta en redes sociales por parte del Gobierno australiano o la discusión aún abierta en España de si “deben entrar o no los celulares a las escuelas”.

