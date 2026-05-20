Andrés Tovar: “la TV no ha muerto; genera comunidad”.

Las señales de televisión abierta y de paga ocupan un lugar central en el consumo de contenidos en México y Latinoamérica, así lo asegura el productor Andrés Tovar, quien mantiene una fuerte defensa de este medio de comunicación en una época marcada por el auge de las plataformas por streaming.

De acuerdo con el productor mexicano, el valor de la televisión radica en su capacidad para reunir a millones de personas al mismo tiempo ante una misma historia, un espectáculo, un deporte o una noticia. Esta característica es una de las grandes fortalezas frente al consumo más fragmentado en las plataformas digitales.

“La TV abierta y la televisión en vivo aún son los medios con mayor capacidad de alcance masivo”, afirma Andrés Tovar.

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La TV como generadora de emociones: Andrés Tovar

Hasta 2025, alrededor de 35.3 millones de hogares en México contaban con al menos una televisión, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Inegi. Esto confirma que la televisión es el segundo medio con mayor penetración en el país, solo por detrás de la radio.

Sin embargo, sí existen contenidos en los que el streaming ha ganado terreno, como el consumo de series y películas, especialmente entre las audiencias jóvenes. Pero en el caso de la televisión, hay una ventaja clara en las transmisiones en vivo, como los deportes, las premiaciones y las noticias.

Por ejemplo, eventos como el Super Bowl o la ceremonia de los Premios Óscar aún dominan la pantalla de la TV, al menos en México y Estados Unidos.

Por ello, Andrés Tovar subraya que la industria no debe ver al streaming como una amenaza para la televisión, sino como parte de un mismo ecosistema. Desde su perspectiva, el internet, las redes sociales y las plataformas digitales funcionan como extensiones del contenido televisivo, que ahora se fragmenta y se adapta a sus formatos.

“Hoy, el contenido ya no termina cuando acaba la transmisión; apenas es el comienzo. Las redes sociales se alimentan de fragmentos, programas y cápsulas de la TV, solo que adaptados a formatos verticales y más cortos”, resalta.

Para el productor Andrés Tovar, el verdadero valor no está en el medio, sino en la historia. Si una propuesta conecta con la audiencia, genera interés y fomenta la conversación, encontrará su espacio en la televisión, en internet o en streaming.