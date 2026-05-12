CDMX habilita 18 espacios para ver gratis el Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México anunció 18 sedes públicas con retransmisión gratuita de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin venta de alcohol y con actividades culturales y deportivas.

Siete de estas sedes operarán durante los 39 días del torneo con la transmisión de los 104 partidos, mientras que las 11 restantes proyectarán juegos de la selección mexicana y encuentros destacados, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las sedes, conocidas como ‘fan zones’, estarán distribuidas en distintos puntos de la ciudad, incluidos parques, deportivos y plazas públicas en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, entre otras.

Los espacios serán “gratuitos y sin venta de alcohol”, con el objetivo de promover espacios de convivencia familiar y seguros, indicó la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

Además de las transmisiones, las sedes contarán con programación cultural, actividades deportivas y oferta gastronómica. Ello, como parte de una estrategia del gobierno para extender el ambiente del Mundial más allá de los estadios.

“La Copa Mundial no solo la entendemos como los partidos que se desarrollan al interior del estadio. La ciudad será una gran tribuna”, dijo Brugada.

¿Dónde se instalarán los festivales futboleros por el Mundial 2026 en CDMX?

Autoridades de la Ciudad de México detallaron que estos festivales se instalarán en:

Parque de la Bombilla (Álvaro Obregón)

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Parque las Américas (Benito Juárez)

Parque de la Consolación (Coyoacán)

Deportivo San Mateo Atenco (Cuajimalpa=

Plaza Garibaldi (Cuauhtémoc)

G.A.M. Campos Revolución

Deportivo Leandro Valle (Iztacalco)

Utopía Meyehualco (Iztapalapa)

Central de Abastos (Iztapalapa)

Unidad Independencia (Magdalena Contreras)

Parque Cri Cri (Miguel Hidalgo)

Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)

Deportivo Vivanco (Tlalpan)

Bosque de Tláhuac (Tláhuac)

Utopía Deportivo Eduardo Molina (Venustiano Carranza)

Deportivo Xochimilco (Xochimilco)

Fuente: Forbes y cdmxsecreta.com