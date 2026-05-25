Inicia el Paro Nacional de la CNTE

De acuerdo con lo determinado en la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, las fechas clave para este paro de labores quedaron establecidas de la siguiente manera:

25 de mayo de 2026 (Inicio anticipado): La Sección 22 (Oaxaca) comenzará de manera anticipada su jornada de huelga y movilizaciones locales.

1 de junio de 2026 (Paro Nacional General): Esta es la fecha oficial en la que arranca la huelga general en las diferentes entidades federativas del país. Ese mismo día se realizará la marcha masiva hacia el Zócalo capitalino.

La convocatoria de la CNTE anticipa la suspensión de clases en escuelas públicas de educación básica. Aunque el impacto se sentirá a nivel nacional, la afectación al calendario escolar de la SEP será mayor en los estados donde la Coordinadora tiene su bastión principal: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.

Ruta de la marcha y plantón en el Zócalo de la CDMX

Para el lunes 1 de junio, los maestros disidentes tienen programada una mega marcha en la capital del país. Se prevé que la movilización afecte las principales arterias viales del centro bajo la siguiente ruta:

Punto de partida: Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma).

Trayecto: Avenida Juárez, cruce por Eje Central Lázaro Cárdenas y avance por la calle 5 de Mayo.

Destino: Plaza de la Constitución.

Al llegar al Zócalo de la CDMX, los contingentes instalarán un plantón indefinido. Los dirigentes magisteriales advirtieron que no levantarán el campamento hasta conseguir una mesa de diálogo resolutiva directamente con el Gobierno Federal.

Fuente: infobae