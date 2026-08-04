Víctor González Herrera forma alianza con Casa de Toño.

El CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, formalizó una nueva alianza comercial con una de las cadenas de restaurantes más populares del área metropolitana, Casa de Toño.

La nueva colaboración entre ambas marcas consiste en la incorporación de dos platillos nuevos al menú: tacos y enchiladas del Dr. Simi. Ambos productos se caracterizan por estar elaborados con tortillas cuya silueta es la del rostro del popular personaje de Farmacias Similares.

En sus redes sociales, Víctor González Herrera compartió un video en el que se puede ver un primer vistazo a los nuevos platillos, los cuales despertaron interés entre sus seguidores y los fans del Dr. Simi.

“Está con todo, Víctor. Me encanta lo que está haciendo esa empresa maravillosa”.

“¡Qué emoción mirar al Dr. Simi en Casa de Toño!”.

“Todos queremos comer rico junto al Dr. Simi”.

Estas fueron algunas de las reacciones que generó la publicación en su perfil de Facebook, la cual ya cuenta con miles de me gusta y cientos de compartidos.

Víctor González Herrera invita a seguidores a probar estos platillos

El CEO de Farmacias Similares invitó a todas las personas amantes de la comida de Casa de Toño a probar este nuevo menú y a compartir fotos de las nuevas tortillas con la silueta del Dr. Simi.

Los nuevos tacos y enchiladas ya están disponibles en más de 60 sucursales de Casa de Toño en la Ciudad de México y su área metropolitana. De acuerdo con el video compartido por Víctor González Herrera, el costo de ambos menús es de 99 pesos.

Aunque ninguna de las dos empresas ha anunciado hasta cuándo estará disponible esta colaboración, deberás apresurarte antes de que te quedes sin probar los nuevos tacos y enchiladas.