El menú temático de Harry Potter en cines mexicanos

Los fanáticos del universo de Harry Potter tendrán la oportunidad de regresar al inicio de la aventura con una experiencia especial en Cinépolis. La cadena de cines anunció el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal en funciones seleccionadas, acompañado de un menú temático que busca transportar al público al mundo mágico.

Como parte de la celebración por los 25 años de magia, la cadena de cines confirmó que la película volverá a la pantalla grande del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en salas VIP. Además, la preventa de boletos iniciará el 10 de agosto, aunque la experiencia contará con cupo limitado.

Bajo el mensaje “¡Revive una historia legendaria con una experiencia exclusiva!”, la empresa dio a conocer que el paquete incluirá el boleto para la función, un menú inspirado en la película y dos bebidas sin alcohol. De acuerdo con precios estimados publicados por Chic Magazine, el costo de la experiencia oscilaría entre 500 y 700 pesos, aunque Cinépolis no ha confirmado oficialmente el precio final.

La experiencia fue diseñada para que los asistentes disfruten la película con alimentos inspirados en el universo de Hogwarts. Entre los elementos que más expectativa han generado se encuentran la tradicional cerveza de mantequilla y unas palomitas temáticas, además de otros platillos preparados exclusivamente para estas funciones especiales.

Cinépolis informó que el paquete contempla el acceso a una sala VIP, un menú inspirado en Harry Potter y la piedra filosofal y dos bebidas sin alcohol, por lo que podrá ser disfrutado por personas de todas las edades.

Fuente: Infobae