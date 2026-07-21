El CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, anunció una convocatoria para identificar y rehabilitar canchas de fútbol ubicadas en comunidades que requieren mejoras en su infraestructura, como parte de una iniciativa enfocada en el rescate de espacios públicos y el impulso de la actividad deportiva.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, dio a conocer que el programa contempla la remodelación de ocho canchas de uso comunitario que presenten deterioro por el paso del tiempo o por falta de mantenimiento.

La convocatoria, que permanecerá abierta del 17 al 31 de julio, invita a habitantes de todo el país a proponer espacios deportivos que requieran intervención. Para participar, las personas interesadas deberán ingresar al sitio web de la Fundación del Dr. Simi (www.fundaciondrsimi.org.mx) y enviar fotografías del estado actual de la cancha, de la ubicación exacta del inmueble y una breve explicación de las mejoras que requiere.

De acuerdo con la información dada a conocer por Víctor González Herrera, las propuestas serán revisadas por un comité evaluador, que elegirá los ocho proyectos que puedan ejecutarse con el presupuesto disponible y que cumplan con los criterios establecidos en la convocatoria.

Entre los requisitos se encuentra que la cancha se ubique en una comunidad con más de 3,000 habitantes, que esté localizada en una colonia con condiciones de pobreza o pobreza extrema y que exista la autorización correspondiente para realizar las obras de remodelación en el espacio público.

Además, las comunidades seleccionadas deberán comprometerse a conservar las instalaciones una vez concluidos los trabajos, con el objetivo de garantizar que permanezcan en buenas condiciones para el uso de niñas, niños, jóvenes y familias.

Víctor González Herrera busca fortalecer el deporte comunitario

Durante la presentación de la iniciativa, Víctor González Herrera explicó que el proyecto tiene como propósito ampliar el acceso a espacios deportivos dignos, incentivar la práctica del fútbol y fomentar la convivencia entre los habitantes de las comunidades beneficiadas.

El empresario señaló que las remodelaciones comenzarán a partir del 15 de agosto, una vez que concluya el proceso de evaluación y selección de las canchas participantes.

«Cada vez que México diga sí en la cancha, nosotros diremos sí fuera de ella. Celebrar también es apoyar y promover el bienestar», expresó.

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por la Fundación del Dr. Simi y el Grupo Por Un País Mejor para promover el desarrollo social mediante la recuperación de espacios públicos. Además de mejorar la infraestructura deportiva, el programa busca crear entornos más seguros para la práctica de actividades físicas y fortalecer la participación de la comunidad en el cuidado de estos espacios.

Con este proyecto, Víctor González Herrera reiteró su interés por impulsar iniciativas orientadas al bienestar físico y social, mediante la rehabilitación de áreas deportivas que permitan a las comunidades contar con espacios adecuados para la recreación y la convivencia.