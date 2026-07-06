Van 3.535 muertos tras terremotos en Venezuela

El número de personas que fallecieron por el doble terremoto que azotó a Venezuela el 24 de junio subió a 3.535.

Según el nuevo reporte, los heridos se mantuvieron en 16.740. El balance anterior de decesos, ofrecido este domingo, era de 3.342 muertos.

El régimen de Delcy Rodríguez evita hablar sobre los desaparecidos tras los terremotos. Pero la ONU estima que pueden ser hasta 50.000, mientras algunas proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10.000.

Cuerpos no identificados son enterrados mientras la polación y rescatistas continúan la búsqueda

En la Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado, sigue la búsqueda de cuerpos con la esperanza de darles un entierro digno.

A pesar de la ausente ayuda gubernamental. El domingo, las autoridades comenzaron a enterrar fallecidos no identificados. Más de 150 víctimas sin identificar fueron sepultadas en el municipio Catia La Mar.

En el cementerio La Esperanza, los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción «Identificación especial» y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

rr afp/reuters