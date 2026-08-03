Seleccionados de la UNAM rechazan nuevo examen

Aspirantes aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acompañados por padres de familia, bloquearon este lunes la avenida Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria, para exigir que la institución respete los resultados publicados del examen de admisión 2026 y revierta la decisión de aplicar un examen de control presencial.

La movilización inició alrededor del mediodía frente a la Torre de Rectoría, donde los inconformes lanzaron consignas como “¡Merezco mi lugar!”, “¡Con esfuerzo entré, mi lugar defenderé!” y “¡Lomelí, Lomelí nos tienes que escuchar!”, en rechazo a la determinación anunciada por las autoridades universitarias tras las irregularidades detectadas en la evaluación realizada en línea.

Al no obtener respuesta de la administración central, cerca de 200 manifestantes avanzaron hacia la avenida Insurgentes y cerraron la circulación en ambos sentidos, lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular y a la operación de la Línea 1 del Metrobús.

Los estudiantes sostienen que la decisión vulnera sus derechos, pues consideran que obtuvieron su lugar de manera legítima después de meses de preparación.

Aunque algunos reconocieron que, de agotarse todas las vías de diálogo, podrían presentar nuevamente la evaluación, insistieron en que la Universidad debe revisar las grabaciones y los registros de vigilancia del examen original para identificar únicamente los casos en los que existan evidencias de irregularidades, sin afectar a quienes aprobaron conforme a las reglas establecidas.

Fuente: Infobae