Hay alerta naranja por volcán de Fuego

En Guatemala, la intensa actividad del volcán de Fuego obligó a las autoridades a declarar la alerta anaranjada, el nivel previo a la emergencia máxima, debido al incremento de explosiones, emisiones de lava y enormes columnas de ceniza que amenazan a varias comunidades cercanas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la medida se aplica a nivel nacional.

Asimismo, anunció el inicio de la evacuación preventiva de dos caseríos ubicados en las inmediaciones del coloso, uno de los volcanes más activos de Centroamérica.

Como parte de las acciones para proteger a la población, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales durante el lunes y martes en comunidades de los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, entre ellas, el caserío El Porvenir, la cabecera de Escuintla y el municipio de Yepocapa.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) advirtió que la erupción mantiene una intensa expulsión de gases, ceniza y fragmentos de lava, mientras las columnas eruptivas alcanzan alturas de entre cinco y seis mil metros sobre el nivel del mar.

Los especialistas alertaron que la actividad volcánica podría intensificarse en las próximas horas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil.

El volcán de Fuego, situado a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca, registra erupciones frecuentes y es considerado uno de los más peligrosos de la región debido a la cercanía de numerosas comunidades asentadas en sus faldas.

Fuente: Canal ONCE