ONU pide recaudar USD 296 millones para ayudar a Venezuela

La ONU hizo un llamado urgente este miércoles (08.07.2026) para recaudar fondos de ayuda tras los terremotos que golpearon gravemente a Venezuela el 24 de junio.

Existen enormes necesidades tras uno de los peores desastres sísmicos de América Latina, que deja más de 3.600 muertos, incontables desaparecidos y miles de personas sin hogar, especialmente en el estado La Guaira, cerca de Caracas.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra actualmente en el país caribeño y se reunió con miembros del régimen chavista, criticado por su falta de respuesta.

En una reunión virtual con ministros este miércoles, el representante hizo un llamado urgente para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los terremotos.

Situación humanitaria en Venezuela ya era grave antes de los terremotos

«Tenemos un plan claro: se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento por un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos», precisó. «Los donantes ya están actuando, y les rindo homenaje y les doy las gracias», dijo.

Fuente: DW