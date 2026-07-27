Presentan el «Festival de los Hongos Silvestres»

Los Pinos, presenta el «Festival de los Hongos Silvestres», el cual celebra al reino fungi al ofrecer platillos que toman como base diversas de sus especies en las Cocinas de Humo, productos locales derivados, charlas y ponencias académicas y talleres, de 10 a 17 h, los días 1 y 2 de agosto de 2026.

Agosto se conoce como “el Mes del Hongo” debido a la abundancia de lluvias y humedad de la época, lo cual crea un ambiente propicio para la recolección, gracias al crecimiento de una gran diversidad de especímenes, en especial en las regiones más húmedas del país.

En tal marco, el “Festival de los Hongos Silvestres” responde a la necesidad de ampliar la difusión y el reconocimiento del patrimonio micocultural mediante una programación que impulsa el intercambio de conocimientos y favorece la participación directa de productoras y cocineras tradicionales provenientes de cinco estados de la República Mexicana.

A las Cocinas de Humo llegan platillos elaborados con hongos de recolección y setas de cultivo provenientes del Estado de México, Hidalgo y alcaldías de la Ciudad de México –como Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco–, una muestra de la diversidad en la cultura alimentaria que caracteriza a las distintas regiones participantes en la celebración.

En Tejabán de Cencalli y Plaza Jacarandas el público encuentra productos como amaranto con hongos, setas en escabeche, sazonadores, bebidas fermentadas, chocolate, galletas, churritos de hongos, kits de cultivo, artículos temáticos, piezas artesanales, helados a base de hongos, fotográficas de hongos silvestres, tamales de hongos, zacahuil con hongos y piezas artesanales que muestran el aprovechamiento integral de este recurso biocultural.

Como parte del programa académico, el biólogo Carlos Briones, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, imparte el taller teórico-práctico “Cultivo de hongos mexicanos”, con el que se informa acerca de la importancia ecológica, nutricional y cultural de los hongos silvestres, así como sobre las prácticas sustentables para su recolección y aprovechamiento fortaleciendo el carácter formativo del festival.

Asimismo, a través de los talleres didácticos “El camino de los esporadores”, “Recorrido micótico” y “Jardín fungi” niñas y niños se acercan al conocimiento del ciclo de vida de los hongos, su función en los ecosistemas y su relevancia dentro de la alimentación tradicional mexicana, lo que promueve el cuidado del medio ambiente y la valoración del patrimonio biocultural desde las primeras etapas de la vida.

México: paraíso fungi

Se calcula que en México existen alrededor de 200 mil especies de hongos, de las cuales, solo se tiene información de entre el 3.5% y 5%; tanto en la investigación nacional como la internacional. En México, se han documentado 320 especies aproximadamente que son de interés gastronómico, lo que demuestra su importancia como parte de la cultura.

Las nanacateras, conocidas también como cocineras recolectoras, representan una figura indispensable dentro de la cultura alimentaria de diversas regiones de México, ya que reúnen conocimientos sobre el entorno natural con técnicas culinarias tradicionales que convierten los hongos silvestres en alimentos de gran valor cultural y gastronómico.