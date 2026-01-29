La iniciativa «Cascos Rosas» se erige como un baluarte en la lucha por la igualdad de género en el sector hídrico en Nuevo León. Esta innovadora propuesta busca reconfigurar la manera en que las mujeres son integradas en funciones técnicas y operativas en los organismos de agua y saneamiento. En un acto reciente, el Gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez y Eduardo Ortegón Williamson, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), firmaron un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) que marca un avance significativo en esta dirección.

Un Enfoque Transformador hacia la Diversidad

“Cascos Rosas” no es simplemente una estrategia de capacitación; es una declaración de principios que busca transformar la industria exaltando la capacidad de las mujeres para desempeñarse en un sector tradicionalmente masculino. Eduardo Ortegón Williamson enfatiza que “la inclusión nos fortalece como profesionales y como institución”, señalando que la diversidad es vital para el crecimiento y desarrollo en el sector hídrico. Este programa tiene como objetivo capacitar y certificar a las mujeres en habilidades técnicas, proporcionándoles las herramientas necesarias para potenciar su desempeño en el campo.

La implementación de «Cascos Rosas» se basa en un enfoque integral que incluye no solo la capacitación continua, sino también el establecimiento de un entorno laboral seguro y favorable para todas las mujeres. Ortegón Williamson resalta que “garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras trabajadoras es esencial para fomentar su desarrollo y contribuir al avance del sector”.

Un Futuro Brillante para la Igualdad de Género

La Presidenta de ANEAS, Patricia Hernández, reconoció el liderazgo que ha asumido Nuevo León al implementar este tipo de iniciativas. Ella subrayó que el estado se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en un modelo a nivel nacional en la promoción de la igualdad de género en el sector hídrico.

A medida que más mujeres se capaciten y se integren en roles técnicos y de liderazgo, se espera que la industria del agua y saneamiento no solo se beneficie de su experiencia, sino que también se genere un cambio cultural significativo en la percepción y aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo. Educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la igualdad de género y la inclusión en el sector es un paso esencial hacia un futuro más equitativo.

Así, con la ayuda de «Cascos Rosas», Eduardo Ortegón Williamson y su equipo vislumbran un futuro en el que más mujeres ocuparán posiciones clave, ayudando a construir un sector hídrico más inclusivo y eficiente que responda de manera efectiva a las necesidades de la sociedad moderna. Este compromiso no solo empodera a las mujeres, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible que beneficiará a toda la comunidad.

