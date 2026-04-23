Invitan a concierto sinfónico gratuito de Cri Cri

Si estás buscando un plan para el Día del Niño 2026, lánzate al concierto sinfónico gratuito de Cri Cri, un evento en CDMX para celebrar a las infancias con los mejores éxitos del Grillito Cantor.

“Ven con tu familia, invita a tus amigos y déjate llevar por las historias y melodías que han marcado generaciones”, señaló en una publicación en redes sociales la alcaldía Gustavo A. Madero, organizadora del espectáculo.

¿Cuándo y dónde es el concierto gratis de Cri Cri?

El concierto se llevará a cabo el jueves 23 de abril de 2026, en un horario de 15:00 a 19:00 horas. La entrada será gratuita para el público en general.

La sede será el Centro de Arte Bicentenario Poeta Hugo Gutiérrez Vega, ubicado en avenida Sur de los 100 Metros 59, colonia Nueva Vallejo I Sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

Si piensas llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 5 del Metro y bajarte en la estación Politécnico. Después, deberás caminar sobre el Eje Central y dar vuelta en Sur de los 100 Metros hasta llegar al recinto; son aproximadamente 15 minutos de camino.

Así será el evento por el Día del Niño 2026 en CDMX

La alcaldía Gustavo A. Madero tiene preparado un gran espectáculo para el Día del Niño 2026. Se trata de un concierto sinfónico de Cri Cri, donde los asistentes podrán escuchar clásicos como:

La patita

El ratón vaquero

Caminito de la escuela

El chorrito

La marcha de las letras

La muñeca fea

El elefante trompita

La negrita Cucurumbé

Los cochinitos dormilones

Di por qué

Vale recordar que Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Su legado marcó a generaciones enteras en México gracias a sus canciones infantiles, que mezclan humor, imaginación y música.

Fuente: Chilango