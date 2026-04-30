Rubén Rocha Moya: estamos tranquilos

“Estamos tranquilos; trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada”, señaló la tarde de ayer el gobernador morenista Rubén Rocha Moya respecto de las acusaciones que formularon autoridades estadunidenses en su contra por narcotráfico y vínculos con una facción del cártel de Sinaloa.

En entrevista con un medio de comunicación nacional, en Culiacán, el mandatario estatal afirmó que ya habló al respecto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que cuenta con su apoyo, pero evitó ahondar sobre la conversación en la que tocaron el tema.

–¿Ya platicó con la Presidenta?

–Sí, ya, no tengo más que decir…

–¿A qué se pueden atribuir, gobernador, esas acusaciones?

–No voy a declarar más.

–¿Se estaría reuniendo con la Presidenta?

–Pues es muy probable.

–¿Hay apoyo de parte de ella?

–Sí, claro.

Rocha Moya aseguró que permanecerá en el estado, “trabajando aquí, entrando y saliendo, yendo a desempeñar mi trabajo diario de gobernador”.

A la pregunta de si estaba enterado de lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores referente a que Estados Unidos habría solicitado desde el miércoles su detención provisional con fines de extradición y la de otros nueve funcionarios y ex trabajadores, el mandatario precisó que él lo supo hasta ayer, a través del comunicado que difundieron las autoridades estadunidenses.

Sin notificaciones

Respecto a si Estados Unidos ya le retiró la visa, puntualizó que hasta ahora él no ha recibido ninguna información oficial en ese sentido.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a que estén tranquilos y “sigamos trabajando por Sinaloa, tratando de resolver nuestros problemas comunes”.

Antes de dichas declaraciones, en su cuenta de X, Rubén Rocha rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo en su contra, con el argumento de que “carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.

Subrayó que “este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.

Se inscribe, agregó, en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, concluyó.

Fuente: La Jornada