Detienen en Venezuela a presunta feminicida de Carolina Flores

A la presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido en la colonia Polanco de la Ciudad de México, la detuvieron este miércoles 29 de abril en Venezuela.

Eso, luego de que autoridades mexicanas solicitaran la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización y captura.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la detención de Erika María Guadalupe N se dio por los mecanismos de cooperación internacional activados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Eso permitió ubicarla fuera del país tras varios días prófuga.

El caso, que generó indignación social y cobertura internacional, se remonta al pasado 15 de abril. Ese día Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue asesinada dentro de su domicilio en Polanco.

La joven, originaria de Baja California, era conocida por haber sido reina de belleza y por su presencia en redes sociales.

Las investigaciones señalan que la agresión ocurrió al interior del departamento que compartía con su esposo y su bebé de apenas ocho meses de edad. Según reportes, el ataque fue perpetrado con arma de fuego presuntamente por su suegra, Erika “N”, quien posteriormente huyó del lugar.

El feminicidio quedó registrado parcialmente en cámaras de seguridad del domicilio, lo que incrementó la presión pública para esclarecer los hechos y detener a la responsable.

Además, la denuncia del crimen se realizó un día después. Eso generó cuestionamientos sobre la actuación de las personas presentes y posibles omisiones en la reacción inmediata ante el ataque.

Fuente: infobae