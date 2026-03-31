En el municipio de Lerma, Estado de México, Grupo Escato ha elevado la fabricación de escenografía a la escala de un hub industrial con impacto regional y ambición internacional. Desde la inauguración de su Centro Operativo en 2018, la firma ha consolidado una inversión millonaria que no solo amplía la capacidad productiva, sino que redefine los parámetros de eficiencia y sostenibilidad en la industria del mobiliario y la escenografía.

Una planta concebida como plataforma tecnológica

El complejo, de 54.000 metros cuadrados, con 34.000 metros cuadrados de naves especializadas, opera como un centro integrado donde confluyen carpintería, metalistería y procesos poliméricos bajo estándares de exportación. Ese diseño permite a la compañía atender proyectos complejos para sectores como la banca, el retail y la museografía, y cumplir con normativas europeas que han facilitado la entrada a mercados competitivos, en particular a España.

Eficiencia operativa y ahorro real

Un eje distintivo es su tren de pintura automatizado de 500 metros lineales, que incorpora nanotecnología para recuperar partículas y reutilizar hasta el 95% de la pintura. Más que un dato técnico, esta cifra representa una mejora tangible en los costos operativos y una respuesta estratégica frente a la volatilidad de los precios de los insumos. La manufactura 4.0 aplicada en planta permite una gestión integral de la cadena productiva, reduciendo la dependencia de proveedores externos y acortando los tiempos de respuesta en proyectos de gran escala.

Impacto económico local y capital humano

La operación en Lerma ha generado empleos técnicos y especializados: técnicos, diseñadores industriales e ingenieros que sostienen la consistencia operativa. Ese músculo humano, combinado con la inversión en tecnología, posiciona a Grupo Escato no como un simple proveedor, sino como aliado operativo para marcas nacionales e internacionales que requieren la ejecución y el cumplimiento de estándares.

Sostenibilidad como ventaja competitiva

La apuesta por la eficiencia energética y prácticas de reciclaje distingue al hub. La optimización de recursos y la trazabilidad de procesos son argumentos comerciales que la empresa utiliza para diferenciarse en licitaciones y contratos internacionales, en los que la sostenibilidad es cada vez más determinante.

Con una visión centrada en la innovación, la eficiencia y la responsabilidad ambiental, Grupo Escato consolida una inversión millonaria que fortalece su competitividad y proyecta un crecimiento sostenido en mercados exigentes.

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