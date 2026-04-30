Por primera vez, Sailing for Prosperity navegará al Ártico.

Un grupo de investigadores de México, Estados Unidos, Canadá y Europa busca hacer historia al cruzar el Paso del Noroeste y llegar al Ártico. El objetivo de esta expedición es visibilizar y exponer la conexión entre los diferentes mares y cómo los cambios provocan efectos similares en toda la biodiversidad marina, a pesar de las distancias.

Para Cristóbal González-Aller, cofundador de la iniciativa Sailing for Prosperity y promotor de esta expedición, “entender la relación entre el Mar de Cortés y el Ártico es clave para desarrollar modelos que integren conservación y comunidades de forma efectiva,” expresó

El recorrido, que iniciará el próximo 15 de mayo y durará 4 meses, contará con la participación de investigadores como el Dr. Octavio Aburto-Oropeza, profesor e investigador en la Scripps Institution of Oceanography, así como de especialistas en cetáceos como Pamela Martínez, Omar Ramírez, Jorge Urbán y Lorena Viloria.

De acuerdo con la tripulación, esta exploración ha requerido más de un año de preparación en Vancouver, Canadá, para adaptarse al clima frío del norte del continente y aprender a manejar la embarcación en aguas gélidas.

Asimismo, la embarcación Diablesse, encargada de realizar este viaje, ha sufrido modificaciones a su estructura de más de 30 metros para incorporar sistemas avanzados de monitoreo ambiental, equipos de comunicación satelital y optimización energética para mayor autonomía en zonas remotas.

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Una exploración para entender los mares

En un momento marcado por los cambios acelerados en los océanos, los investigadores buscan comprender las relaciones entre distintos mares y hallar soluciones que contribuyan a diseñar modelos de conservación más eficaces.

Por ello, a lo largo del recorrido se llevarán a cabo encuentros con comunidades locales, con el objetivo de intercambiar conocimientos aplicables tanto en el Pacífico Norte como en el Mar de Cortés.

Finalmente, la iniciativa Sailing for Prosperity documentará la expedición como parte de una producción internacional que permitirá acercar la ciencia, las comunidades y los océanos a una audiencia global.