Diego Luna gana millonaria batalla legal contra marca de whisky

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del actor Diego Luna al concederle un amparo por el uso indebido de su imagen en la promoción de una bebida alcohólica, con lo que la empresa Diageo México tendrá que entregarle el 40% de las ganancias obtenidas por la venta del producto en disputa.

En adelante, un tribunal colegiado deberá encargarse de cuantificar el monto exacto de la indemnización que corresponde a Diego Luna, sin aplicar deducciones por concepto de gastos de producción ni de comercialización.

Este criterio, asentado en la sentencia de la SCJN, elimina la posibilidad de reducir la reparación mediante cálculos contables y reconoce que el daño moral derivado del uso no autorizado de la imagen tiene consecuencias jurídicas plenas. El litigio entre el actor y la empresa de bebidas alcohólicas se extiende desde hace casi 14 años y en la campaña salía su pareja y su hijo.

El conflicto surge cuando la marca Johnnie Walker utilizó, sin autorización, la imagen de Diego Luna y Gael García Bernal en la campaña “Caminando con gigantes” en el 2011.

La SCJN ordenó en noviembre de 2021 a Diageo México indemnizar al actor Gael García Bernal con el 40% de las ventas generadas por la campaña “Caminando con gigantes” de Johnnie Walker, tras una batalla legal de casi una década por el uso de su imagen sin autorización.

Fuente: Infobae