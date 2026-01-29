Paris Jackson escucha música de Christian Nodal

Paris Jackson se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México.

Y es que habría publicado un video en sus historias de Instagram, donde aparece escuchando un tema de nada más y nada menos que Christian Nodal.

En el material audiovisual aparece la modelo estadounidense -hija del fallecido ‘Rey del Pop’, Michael Jackson– conduciendo su automóvil en un lugar árido en compañía de sus queridas mascotas.

No solo llamó la atención su look vaquero, también la música que estaba escuchando de fondo: “Aquí abajo”.

Un tema que el intérprete de regional mexicano lanzó en 2020 como parte de su álbum “Ayayay!”.

Las reacciones del público mexicano no se hicieron esperar. Mientras algunos halagaron el gusto musical de la modelo, otros etiquetaron al cantante y su esposa, Ángela Aguilar, para que vieran el material.

“Sabe de buena música, tenía un maestro en su casa.»
“Obvio, bien llegadora la música del mejor del regional.”
“Y que soporten los otros, el rey es el rey.”
“El talento no se cancela.”

Fuente: Infobae

Imagen de silchr69

silchr69

