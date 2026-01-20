En 2025, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, consolidó a las Simicarreras como una de las iniciativas deportivas de mayor impacto ambiental en México.

Con la participación de miles de corredores y el modelo de donación espejo de Farmacias Similares, este proyecto recaudó más de nueve millones de pesos destinados a la protección de la flora y fauna del país.

Las Simicarreras nacieron en 2007 bajo el concepto de “correr con causa”, inicialmente enfocadas en apoyar las problemáticas sociales. Sin embargo, a partir de 2021, Víctor González Herrera decidió reorientar el esfuerzo hacia la conservación del medioambiente, alineando la iniciativa con su visión de salud integral, que no solo contempla el bienestar físico, sino también el cuidado del entorno natural.

Esta evolución se dio a través de SíMiPlaneta, un eje estratégico que refleja el compromiso del presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor con la preservación de los ecosistemas y las especies en peligro de extinción.

Simicarreras, la iniciativa de Víctor González Herrera para ejercitarse con causa

Para Víctor González Herrera, proteger la naturaleza es una responsabilidad compartida entre empresas, ciudadanos y organizaciones civiles y las Simicarreras se han convertido en una plataforma efectiva para lograrlo.

Durante 2025, los fondos recaudados beneficiaron a tres proyectos ambientales clave:

En Puebla, la asociación Ponterra México recibió 1.9 millones de pesos para impulsar la reforestación en la región Totonaca-Huasteca y fortalecer un banco de semillas nativas enfocado en la recuperación del hábitat del oso hormiguero.

En la Ciudad de México, el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec recibió 5.6 millones de pesos para la creación de un Centro Ambiental de Economía Circular en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

La Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo 1.8 millones de pesos para proyectos de conservación de peces endémicos en peligro de extinción en Monterrey.

En total, las tres competencias recaudaron 4.5 millones de pesos, un monto que fue duplicado por el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, quien reafirma su liderazgo en iniciativas que combinan deporte, participación social y protección ambiental.