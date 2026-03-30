Pumas y la FCPyS fomentarán valores en jóvenes deportistas

El Club Universidad Nacional, A.C. y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) pusieron en marcha el Ciclo de Charlas de Ciencias Políticas y Sociales aplicadas al futbol, mediante el cual formalizan una alianza para contar con mejores deportistas, mejores ciudadanas y ciudadanos.

Luis Raúl González Pérez, presidente del Club, afirmó: si algo nos distingue es que representamos a la UNAM, una institución educativa formadora de jóvenes que aspiran a un bachillerato, a una profesión. El objetivo de Pumas es la instrucción deportiva e integral.

En el auditorio de las instalaciones de Cantera, el también académico de la Facultad de Derecho, mencionó la importancia de las ciencias sociales, por ejemplo en el deporte que nos permite ser mejores personas e insertarnos en la convivencia de paz, la manera en que inciden en el tejido social, en el valor de cambiar nuestros entornos.

El juego limpio o Fair Play aporta un valor especial porque le ayudará a sus aspiraciones a los jóvenes en formación. Quienes estamos en Pumas hemos cumplido un sueño: hacer de nuestra actividad lo que nos gusta, señaló acompañado por Diana López Prieto, Coordinadora Académica; Fabiola Moreno Cruz, jefa del Departamento de Nutrición; y Priscila Thebar, de Servicios Médicos del Club Universidad.