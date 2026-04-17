¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? Esto dice Profeco

El precio del kilo de tortilla y de otros productos de la canasta básica se mantiene sin grandes cambios, de acuerdo con el reporte más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentado este jueves 16 de abril. Esto ocurre en un contexto donde la inflación sigue bajo presión por factores estacionales, especialmente en alimentos.

El titular de Profeco, César Iván Escalante, recordó que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) se creó para evitar que el súper se dispare.

“El paquete para atender la inflación y la carestía se crea en la administración pasada (…) para estar muy pendientes y darle seguimiento a los precios de estos artículos”, explicó.

Actualmente, la canasta básica —que incluye 24 productos— se mantiene por debajo del tope de 910 pesos. Según el monitoreo más reciente, el precio promedio ronda los 844 pesos, en línea con la tendencia observada desde finales de 2024.

De hecho, el seguimiento histórico muestra que, desde la renovación del PACIC, el precio se ha mantenido estable, incluso con ligeras bajas en algunos meses, lejos del máximo de 1,039 pesos con el que arrancó el programa en 2022.

Fuente: Chilango