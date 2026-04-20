Siguen investigaciones del caso Edith Guadalupe

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que la investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe establece como hipótesis central que la joven fue privada de la vida el mismo día en que ingresó a un edificio residencial de la capital —el 15 de abril—, donde habría ocurrido el crimen entre las 16:40 y las 17:40 horas, de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad.

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui —la mañana de este lunes—, la funcionaria explicó que la víctima ingresó al inmueble alrededor de las 16:40 horas y que, a partir de ese momento, se detectó el borrado de grabaciones de videovigilancia durante aproximadamente una hora, lo que forma parte de los principales indicios que sostiene la investigación.

Contradicciones

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el caso se centra en la manipulación de los sistemas de videovigilancia del edificio y en las contradicciones detectadas en las declaraciones del vigilante del inmueble, quien permanece detenido como parte de las indagatorias.

“La hipótesis, a partir de la investigación que se está realizando, es que el feminicidio se comete entre las 4:40 y las 5:40 (de la tarde), pero es muy importante que esto sea respaldado con pruebas muy sólidas, que es en lo que estamos trabajando. Estamos en una investigación inicial que no está cerrada, por más que ya tengamos un detenido. Se están recabando todos los elementos probatorios para poder tener aún más elementos que nos permitan vencer la presunción de inocencia de este sujeto y agotar otras líneas de investigación evidentes que tenemos que agotar”, dijo Alcalde durante la entrevista.

Alcalde Luján señaló que el trabajador del lugar incurrió en inconsistencias durante su entrevista ministerial, entre ellas la falta de registro de entrada al departamento al que presuntamente habría acudido la víctima, así como la ausencia de una justificación sobre el borrado de los videos en el horario clave.

Fuente: Infobae