Mexicanos siguen gastando, pero cada vez les alcanza menos: INEGI

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del INEGI anticipa un aumento anual de 2.1% en el gasto de las familias tanto en febrero como en marzo de 2026, pero ese número esconde una realidad más compleja.

Los mexicanos no han dejado de gastar. Sin embargo, que el consumo crezca en las estadísticas no significa necesariamente que los hogares estén mejor.

Crecer 2.1% en consumo cuando la inflación ronda 3.9% —según la más reciente proyección del Fondo Monetario Internacional— significa, en términos prácticos, que el dinero no llega tan lejos como antes. Se compra más en volumen nominal, pero menos en poder real.

El IOCP es una herramienta del INEGI diseñada para anticipar, con semanas de ventaja, cómo se está comportando el gasto de los hogares mexicanos. Funciona como una radiografía adelantada del bolsillo familiar.

A diferencia del indicador oficial —que se publica con nueve semanas de retraso—, el IOCP ofrece una primera estimación en tan solo dos semanas, lo que lo convierte en una señal temprana clave para entender hacia dónde va la economía de las familias.

El consumo privado creció 2.1% anual en ambos meses

En términos mensuales, febrero registró un alza de 0.2%, mientras que marzo se mantuvo sin cambio

El índice del consumo se ubicó en 112.4 puntos (base 2018=100) en los dos meses

Que marzo no haya registrado ningún avance mensual es una señal que merece atención: el consumo no retrocedió, pero tampoco avanzó.

Fuente: Infobae