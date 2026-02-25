Competencia bancaria será más fuerte en México: CEO de Multiva

La CEO de Multiva, Tamara Caballero, observa un panorama complejo para los bancos en México ante el incremento de opciones como las fintech y las necesidades cada vez más específicas de los clientes. Por ello, junto a Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, analiza las diferentes áreas de oportunidad que pueden aprovechar para distinguirse del resto de sus competidores.

“La competencia será brutal; el que no se haya dado cuenta, no sé qué está viendo…Estos bancos nacieron de una idea tecnológica, no nacieron para ser bancos. Esa es la gran diferencia…Hay una ventaja brutal en ese sentido”, remarcó Tamara Caballero.

Actualmente, el banco Multiva ha apostado por el financiamiento de proyectos orientados a la generación de energía limpia. La idea, según Tamara Caballero, es especializarse en un sector que les permita ampliar aún más su cartera de clientes, pero enfocado en actividades específicas.

“Nosotros vamos a ser un banco especializado. Vamos a ser un jugador clave en infraestructura, energía y gobierno. Eso va a durar mucho tiempo. Pero en la parte de retail, de consumo, el juego va a ser lo tecnológico”, explicó.

Desde el año pasado, Multiva, con el apoyo de Olegario Vázquez Aldir, ha apostado por el financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible alineados con el Plan México del gobierno federal.

En diciembre pasado, el banco otorgó un financiamiento sindicado por 2 mil 130 millones de pesos a Energía Real y, unos días antes, recibió el distintivo de “Hecho en México” por su interés en el fortalecimiento del país y en la promoción del desarrollo económico.

Por ahora, el siguiente paso para Grupo Vazol de Olegario Vázquez Aldir y banco Multiva es consolidarse como una institución especializada en el financiamiento de proyectos de infraestructura y demostrar su profesionalismo y experiencia en estos sectores.