Logrand Entertainment Group ha consolidado una de sus iniciativas ambientales más amplias con la implementación de una campaña nacional de reciclaje que abarca sus 15 centros de entretenimiento en México. La estrategia, desarrollada de manera simultánea en distintas ciudades, refleja un enfoque integral hacia la sostenibilidad dentro de una industria tradicionalmente asociada al alto consumo de recursos.

A lo largo de un año, la compañía logró movilizar tanto a colaboradores como a clientes en torno a prácticas de manejo responsable de residuos. El resultado fue la recolección de volúmenes significativos de materiales reciclables, lo que permite dimensionar el alcance de una política corporativa orientada a reducir su huella ambiental.

Entre los principales logros destacan el reciclaje de 52 toneladas de cartón, 12 toneladas de PET y 41.5 toneladas de vidrio. A ello se suma la recolección de más de una tonelada de pilas, un residuo particularmente delicado por su potencial contaminante, así como 68 mil litros de aceite vegetal usado, cuya disposición inadecuada puede afectar gravemente los sistemas hídricos.

Gestión de residuos con enfoque integral

Más allá de las cifras, la campaña de Logrand Entertainment Group evidencia un cambio en la manera en que las empresas del sector entretenimiento abordan la sostenibilidad. La iniciativa no se limita a acciones aisladas, sino que integra distintos tipos de residuos y promueve su correcta disposición a través de procesos estructurados.

Un elemento relevante es la inclusión de componentes con impacto social, como la recolección de 1.8 toneladas de tapitas de plástico destinadas a apoyar a menores con diagnóstico de cáncer. Este tipo de acciones vincula la gestión ambiental con causas sociales, ampliando el alcance de la iniciativa.

De acuerdo con Sergio Saide, director general de Logrand Entertainment Group, la respuesta interna ha sido clave para el éxito del programa. La participación activa de los equipos de trabajo y de los usuarios de los centros de entretenimiento ha permitido superar expectativas en términos de volumen y continuidad.

Sostenibilidad como eje corporativo

La campaña forma parte de una estrategia más amplia de responsabilidad social corporativa, en la que Logrand Entertainment Group busca integrar prácticas sostenibles en su operación diaria. En un contexto donde las empresas enfrentan mayor escrutinio ambiental, este tipo de iniciativas contribuye a posicionar al grupo como un actor comprometido con el entorno.

El reto, sin embargo, no termina con la recolección de residuos. La continuidad de estos programas, su escalabilidad y su integración con otras políticas ambientales serán determinantes para consolidar resultados a largo plazo.

En este sentido, la empresa ha reiterado su intención de seguir desarrollando proyectos que promuevan una operación más responsable y una mayor conciencia entre sus públicos. La campaña de reciclaje, más que un esfuerzo puntual, se perfila como un paso dentro de una transformación más amplia hacia modelos de negocio sostenibles.

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