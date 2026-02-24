Acusan a Tere Villegas Olvera de robo, extorsión y abuso de confianza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recibió la denuncia penal en contra de la mujer de 58 años, Tere Villegas Olvera, por los presuntos delitos de abuso de confianza, extorsión y robo.

De acuerdo con los primeros reportes, Villegas Olvera actúa de manera sistemática con sus empleadores. Dichas conductas comienzan con el abuso de confianza, robos y, posteriormente, presentan demandas laborales por supuestos incumplimientos de contratos o violaciones a sus derechos como prestadora de servicios.

Esta no es la primera ocasión en que la mujer comete este tipo de delitos, por lo que las autoridades del área metropolitana ya tienen conocimiento del caso para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades.

En caso de que el juez emita la orden de aprehensión y las autoridades confirmen la autoría de estos delitos, Tere Villegas Olvera podría pasar hasta 10 años de prisión, según la gravedad que se acredite de esos tres delitos.

Las acusaciones también señalan a la agencia llamada “Empleadas del Hogar”, por haber facilitado la contratación de Villegas en sus más recientes empleos como trabajadora doméstica.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, este medio no obtuvo respuesta de la empresa respecto de los cuestionamientos sobre sus protocolos de verificación y control de perfiles, ni sobre su postura respecto a este caso en particular.

En los próximos días se prevé que las autoridades capitalinas soliciten a Tere Villegas Olvera y sus presuntos cómplices una comparecencia para responder por estas acusaciones.

Las autoridades de la Ciudad de México recuerdan que, en caso de cualquier delito, las personas pueden presentar su denuncia en línea ,a través de su sitio web, o de forma presencial en cualquiera de las agencias del Ministerio Público, donde recibirán orientación.