Alerta internacional por brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ante el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, una decisión que vuelve a colocar a la salud global en el centro de la agenda internacional.

La alerta fue emitida tras el incremento acelerado de casos sospechosos y muertes relacionadas con la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa particularmente preocupante porque actualmente no cuenta con vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

Hasta el 16 de mayo, autoridades sanitarias habían identificado cientos de casos sospechosos y al menos 80 fallecimientos vinculados al brote en África central. La propagación hacia Uganda elevó la preocupación de organismos internacionales por el riesgo de expansión regional.

Aunque la OMS aclaró que la situación todavía no se considera una pandemia, sí representa un evento extraordinario que requiere coordinación internacional inmediata.

Una cepa sin vacuna complica la respuesta sanitaria

El brote actual está asociado a la variante Bundibugyo, una de las formas menos frecuentes del virus del ébola. A diferencia de otras cepas donde existen esquemas experimentales de vacunación, esta variante aún carece de herramientas médicas efectivas ampliamente disponibles.

Especialistas internacionales advirtieron que la detección de contagios en zonas urbanas como Kampala y Kinshasa aumenta significativamente el desafío sanitario, debido a la alta movilidad poblacional y las limitaciones estructurales de los sistemas de salud locales.

La OMS movilizó insumos médicos, equipos de respuesta rápida y mecanismos de vigilancia epidemiológica en la región. Además, pidió fortalecer el rastreo de contactos y trabajar con líderes comunitarios para combatir la desinformación.

El ébola es una enfermedad viral hemorrágica altamente letal que puede alcanzar tasas de mortalidad superiores al 50%, dependiendo de la cepa y de la rapidez con la que se detecten los contagios.