En Michoacán atacan Bancos del Bienestar

Se incrementa la violencia en Michoacán tras asesinato del Mencho: suman 23 ataques a bancos del Bienestar.

La violencia derivada del abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se extendió a múltiples puntos del estado de Michoacán.

La noche de este lunes, una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el municipio de Tarímbaro fue atacada a balazos. Los agresores huyeron hacia zonas de parcelas luego de abrir fuego contra la fachada del inmueble.

Con este hecho suman 23 sucursales de esa institución financiera que han sido balaceadas, incendiadas o vandalizadas en distintos municipios de la entidad en las últimas 48 horas.

Ataques en Michoacán

La Guardia Civil de Michoacán confirmó que el ataque en Tarímbaro ocurrió alrededor de las 20:45 horas y que, pese a la proximidad de la base de la Policía Municipal, los agresores lograron escapar antes de ser detenidos.

Las autoridades estatales desplegaron un operativo conjunto —federal, estatal y municipal— para intentar rastrear a los responsables.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó estos ataques como una agresión directa contra un programa social emblemático del gobierno federal.

Las sucursales del Banco del Bienestar son puntos cruciales para la dispersión de apoyos sociales.

Ramírez Bedolla exigió a la Secretaría del Bienestar que informe con precisión sobre el número de sucursales dañadas y las afectaciones. Aunque señaló que “se está brindando seguridad” en las zonas donde ocurrieron los hechos.

Fuente: Infobae