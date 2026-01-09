Registro obligatorio de líneas móviles: Telcel facilita el proceso a usuarios

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha instaurado una normativa que obligará a todos los usuarios de telefonía móvil a registrar sus líneas a nombre de una persona física o moral.

Esta medida, que entrará en vigor el 9 de enero de 2026, busca frenar el uso anónimo de los servicios de telefonía, asociado con actividades delictivas, al tiempo que fortalece la seguridad en el uso de las telecomunicaciones en todo el país.

Proceso de registro en Telcel

Con el objetivo de facilitar este proceso a sus clientes, Telcel ha anunciado que brindará soporte durante toda la etapa de registro. Los usuarios deberán presentar una identificación oficial vigente, como la credencial de elector, el pasaporte o su CURP biométrica para completar el registro exitosamente.

La empresa enfatiza la importancia de que sus clientes estén informados sobre estos cambios para que puedan realizar el trámite de forma clara y segura.

Es fundamental que los usuarios comprendan que contarán con diversas alternativas para realizar la vinculación sin coste adicional. Tendrán la opción de asistir de manera física a los Centros de Atención a Clientes de Telcel o realizar el registro en línea a través del sitio web www.telcel.com/vinculatulinea. Para la opción en línea, será necesario que los usuarios ingresen su identificación oficial y, como medida adicional, realicen una prueba de vida a través de una selfie.

Fechas clave y consecuencias

La fecha límite para vincular las líneas móviles será el 30 de junio de 2026. Aquellas líneas que no se encuentren registradas a esa fecha se quedarán sin servicio, lo que resalta la urgencia con que deben actuar los usuarios. Adicionalmente, a partir del 7 de febrero de 2026, se habilitará un Portal de Consulta donde los clientes podrán verificar si sus líneas están registradas a su nombre, usando su CURP y RFC.

Telcel, reafirmando su compromiso con sus usuarios, se dedicará a proporcionar toda la información y asistencia necesarias para asegurar que el proceso de vinculación sea rápido y efectivo. Para más detalles sobre este nuevo requerimiento y los pasos a seguir, los clientes están invitados a visitar el sitio web de Telcel o acudir a los Centros de Atención a Clientes.

De esta manera, el registro de líneas móviles no solo es un trámite burocrático, sino un paso fundamental hacia un entorno de telecomunicaciones más seguro en México.

