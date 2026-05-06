Trump amenaza a México con atacar a cárteles

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este miércoles, durante un evento dedicado al Día de las Madres, que si el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no cumple con su labor de atacar el tráfico de drogas a través de vía terrestre, Estados Unidos hará ese trabajo.

Dijo que atacará al narco tal y como su gobierno lo ha hecho con los bombardeos en contra de presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Durante el evento mencionado, Donald Trump presumió los ataques contra las supuestas narcolanchas que han dejado más de 190 personas sin vida desde mediados de 2025 y que, según él, ha logrado la disminución del tráfico de drogas vía marítima.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”, señaló el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, rodeado de madres militares.

“Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

Fuente: Infobae