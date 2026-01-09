Autos que no circulan hoy por contingencia ambiental en Valle de México

Debido a los altos niveles de ozono este jueves 8 de enero de 2026 se activó contingencia ambiental en el Valle de México. A través de un comunicado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalló las medidas que se aplicarán.

En punto de las 16:00 horas de este 8 de enero se registró una concentración de ozono de 160 ppb en la estación de Cuajimalpa, ubicada en la Ciudad de México.

Ante ello se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Se recomienda a la población:

No hacer actividades culturales, cívicas y de recreo así como ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Se recomienda posponer eventos al aire libre programados en dicho horario

No fumar, especialmente si te encuentras en lugares cerrados

Evitar el uso de pinturas, aromatizantes y todo tipo de productos que tenga solventes

¿Qué autos no circularán el viernes 9 de enero por la contingencia?

Se detalló que entre las 5:00 y las 22:00 horas de este 9 de enero no podrán circulas los autos particulares con:

Holograma de verificación 2

Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0

Holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Autos antiguos y unidades que no tengan holograma de verificación

Esta es la segunda ocasión en la que se activa contingencia ambiental en el Valle de México este 2026; la primera vez fue el 1 de enero.

Fuente: CDMX secreta