Paula Trade: «Gobernar no es estar sentado tras un escritorio»

Un cambio de paradigma en la Sindicatura

La Sindicatura municipal de Cuernavaca, liderada por Paula Trade Hidalgo, dejó atrás la imagen de un despacho cerrado para convertirse en un ente de proximidad que mide su éxito por los resultados en la calle. Trade plantea que la eficacia del servicio público no se evalúa por la cantidad de documentos firmados sino por lo que se resuelve para la ciudadanía. Ese criterio se traduce en intervenciones directas, atención personalizada y procedimientos orientados a la resolución inmediata de conflictos heredados.

Justicia laboral: liquidar omisiones históricas

Al asumir el cargo, la síndica detectó un estancamiento en el pago de finiquitos a extrabajadores municipales, pese a que existían recursos federales disponibles.

“No creía que hubiera tantas personas sin su finiquito cuando contábamos con un fondo federal para ello. Por ese motivo quise encargarme personalmente; empezamos a buscar a la gente para pagarles lo que por derecho les correspondía”, relató Paula Trade Hidalgo.

Esa decisión implicó localizar a los afectados, articular con instancias sindicales y destrabar los procesos legales y financieros para que el dinero llegara de manera transparente a las familias.

Proyectos ciudadanos y colaboración público-privada

El programa “Enchúlemos Cuerna” ejemplifica la apuesta por articular esfuerzos entre el sector privado y los vecinos para rehabilitar espacios públicos.

La iniciativa pretende demostrar que la gestión es más efectiva cuando se rompe la barrera burocrática y se prioriza la ejecución por encima de la tarea administrativa.

Trade insiste en que la política pública debe ser palpable: “Gobernar ya no es estar sentados en un escritorio; como funcionarios públicos, debemos tener sentido de responsabilidad y resolver más allá de la oficina. Hay que dedicar tiempo a las personas, no solo escucharlas, sino también explicarles los procesos”.

Puertas abiertas y recuperación de confianza

La Sindicatura mantiene una presencia constante en colonias y en plataformas digitales para atender reportes y dar seguimiento puntual.

“Las puertas de la sindicatura están abiertas para quien quiera acercarse”, sostuvo la funcionaria, subrayando la vocación de servicio y la búsqueda de la transparencia.

En un contexto de escepticismo institucional, la gestión de Trade Hidalgo apuesta por recuperar la credibilidad ciudadana mediante resultados concretos, proximidad y comunicación directa.

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