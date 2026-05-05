Osmar Olvera enfoca su camino hacia Juegos Centroamericanos

Con la sonrisa que lo caracteriza y portando las tres preseas obtenidas en el certamen organizado por World Aquatics, el doble medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra compartió su anhelo de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto, además de expresar su satisfacción por cumplir su objetivo competitivo en territorio asiático.

“Estoy contento. El objetivo en cada competencia es presentarme de la mejor forma, subir al podio, y en esta Súper Final lo logramos”, señaló Olvera Ibarra.

Asimismo, destacó la motivación que le genera la posibilidad de competir en esta justa regional por primera ocasión en su carrera.

“Me siento muy motivado, porque nunca he participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un evento que me ilusiona mucho; la mentalidad siempre es la misma: salir a ganar, dar lo mejor y poner a México en lo más alto. Ahora nos enfocaremos en el próximo selectivo”, agregó.

En el recuento de preseas, los medallistas olímpicos de París 2024, Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández, aportaron la primera medalla para México al obtener la plata en trampolín de 3 metros sincronizados varonil, con una puntuación de 420.57.

La segunda presea de plata llegó en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, gracias a la actuación de Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera Ibarra y Randal Willars Valdez, quienes sumaron 422.50 unidades.