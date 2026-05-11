Dua Lipa demanda a Samsung: exige 15 millones de dólares

La estrella del pop Dua Lipa presentó oficialmente una demanda millonaria contra la multinacional surcoreana Samsung por derechos de imagen. Este proceso legal, iniciado el pasado viernes 8 de mayo de 2026 ante un tribunal federal de California, reclama una indemnización de 15 millones de dólares (unos $273 millones de pesos mexicanos) por daños y perjuicios.

La cantante alega que la compañía tecnológica utilizó su fotografía para promocionar televisores inteligentes sin contar con su consentimiento ni un contrato vigente. Según el expediente judicial presentado en el Distrito Central de California, Samsung ha explotado comercialmente su imagen en empaques de cartón a nivel mundial.

La imagen en disputa fue capturada originalmente en los camerinos del festival Austin City Limits durante la edición celebrada en el año 2024. Los abogados de la intérprete sostienen que Samsung ignoró múltiples solicitudes de ‘cese y desista’ enviadas formalmente desde el mes de junio de 2025.

Esta acción legal busca frenar lo que describen como una explotación deliberada de la marca personal y el prestigio de la artista.

Detalles legales de la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen

El equipo jurídico de la cantante británica ha fundamentado la demanda en diversas violaciones graves a las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos. El reclamo de 15 millones de dólares, responde a la apropiación indebida de la identidad pública.

Entre los cargos principales presentados ante el juez destacan la infracción de derechos de autor, violación de marcas registradas y derechos de publicidad. De acuerdo con el portal estadounidense Variety, la fotografía utilizada en las cajas de los productos pertenece íntegramente a la propia Dua Lipa.

La demanda asegura que Samsung ha obtenido beneficios económicos significativos al capitalizar una asociación falsa entre la cantante y sus equipos de televisión. La artista afirma que esta campaña publicitaria masiva diluye el valor de su marca personal, la cual gestiona bajo criterios de alta selectividad.

Fuente: Infobae