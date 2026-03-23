Aumenta presencia en México de las mariposas Monarca

En un contexto global marcado por la pérdida de biodiversidad y el deterioro de ecosistemas, una buena noticia llega desde los bosques de México: la superficie ocupada por la mariposa Monarca durante la temporada de hibernación aumentó 64%.

Este repunte no solo representa un respiro para una de las especies migratorias más emblemáticas del planeta, sino que también evidencia que los esfuerzos de conservación, restauración forestal y cooperación internacional pueden generar resultados tangibles. Sin embargo, especialistas advierten que el avance es frágil y que los riesgos persisten.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la superficie ocupada por colonias de mariposas Monarca en los bosques de hibernación pasó de 0.9 a 1.48 hectáreas en la temporada más reciente, lo que representa un incremento del 64%.

Este indicador es clave, ya que no se mide el número de mariposas individualmente, sino el área que ocupan al agruparse en los árboles, principalmente en los bosques de oyamel en Michoacán y el Estado de México.

Bosques de hibernación de la Monarca: el corazón del fenómeno migratorio

Cada año, millones de mariposas Monarca recorren miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México, en uno de los fenómenos migratorios más impresionantes del mundo.

Los bosques de hibernación en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, ofrecen las condiciones ideales de temperatura y humedad para su supervivencia durante el invierno.

Fuente: emprendedor.com