Inauguran el Tren Ligero El Ajolote

Al encabezar la inauguración de las obras de renovación del Tren Ligero, que va de Taxqueña a Xochimilco, denominado ahora El Ajolote, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a la población a seguir “ajolotizando” a la Ciudad de México.

“Hay quienes dicen desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo que estamos ajolotizando la ciudad, si ajolotizar significa llenar de color donde antes había gris, construir Utopías, hacer obras como el Tren Ligero y pintar de morado feminista, los invito a seguir ajolotizando a la ciudad”, expresó.

La mandataria inauguró las obras de renovación del Tren Ligero y puso en marcha 17 nuevos trenes fabricados en China, con lo que se busca duplicar la capacidad de traslado de usuarios entre Taxqueña y Xochimilco rumbo al Mundial de Futbol de 2026.

Apuntó que en el proyecto se invirtieron casi dos mil 400 millones de pesos, incluidas las nuevas unidades ferroviarias de última generación que fortalecerán la movilidad en el sur de la capital.

35 trenes

Con la incorporación de los 17 convoyes se contará con 35 trenes, lo permitirá incrementar la capacidad de atención a 250 mil pasajeros diarios, además de reducir tiempos de espera a cuatro minutos al mejorar la frecuencia del servicio.

El proyecto incluyó trabajos de modernización de las estaciones, vías, sistemas eléctricos y la renovación total de Taxqueña, considerado uno de los principales puntos de conexión para los asistentes al Mundial de Futbol 2026 y para miles de habitantes de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Durante el acto inaugural, Clara Brugada destacó que se trata de una de las obras más importantes de lo que va de su administración, que servirá para garantizar la movilidad durante el Mundial del Futbol, pero con un beneficio permanente para la población del sur.

Fuente: La Jornada