Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales

La Liga MX dio a conocer este lunes los horarios oficiales para las semifinales del torneo, prometiendo duelos electrizantes entre cuatro equipos (Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas) que pelearán intensamente por un boleto a la final.

A continuación, te presentamos cuáles serán los horarios para las semifinales de la Liga Mx:

Cruz Azul vs Chivas: Estadio Banorte a las 20:00 horas

Pachuca vs Pumas: Estadio Hidalgo a las 19:00 horas

Chivas vs Cruz Azul: Estadio Jalisco a las 19:07 horas.

Pumas vs Pachuca: Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

Cómo llegan

Los Pumas sellaron su boleto a la siguiente ronda tras una de las series más electrizantes de la liguilla frente al América. Con un marcador global de 6-6, producto de dos empates idénticos de 3-3, la eliminatoria se definió por la mínima diferencia reglamentaria.

Al final, su condición de líder general fue el factor determinante que permitió al conjunto universitario avanzar, haciendo valer su constancia durante la fase regular.

Sin embargo, llegan con la gran interrogante de haber desaprovechado en dos ocasiones una ventaja de dos goles en el juego de ida y de tres en el partido de vuelta, por lo cual buscarán ser más consistentes durante los 180 minutos.

Por su parte, Cruz Azul confirmó su buen momento bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, ya que desde que tomó las riendas del equipo tras la salida de Nicolás Larcamón, la Máquina Celeste ha recuperado la memoria del inicio del torneo y buscarán continuar con esta buena racha frente a Chivas.

Con un global de 4-2, la Máquina eliminó a los rojinegros en los cuartos de final, haciendo válidos los pronósticos.

Fuente: Infobae