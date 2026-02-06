Logrand Entertainment Group, un referente en el ámbito del entretenimiento y la responsabilidad social, ha anunciado el exitoso cierre de su campaña «Operación Sonrisa». La iniciativa, diseñada para recolectar juguetes, logró entregar 4,967 regalos a niños en situación de vulnerabilidad en diversas localidades a lo largo de México, mostrando el espíritu de generosidad y alegría que caracteriza a la temporada navideña.

La magia de compartir en la temporada navideña

Durante el mes de diciembre, los colaboradores de Logrand Entertainment Group se unieron con entusiasmo para apoyar esta noble causa. “En Logrand Entertainment Group, nuestro compromiso con las comunidades donde operamos es un pilar fundamental de nuestra estrategia de responsabilidad social. ‘Operación Sonrisa’ es una clara manifestación de nuestro deseo de contribuir a un futuro mejor y de generar momentos de felicidad a quienes más lo necesitan”, explicó el Director General, Sergio Saide.

Este esfuerzo no solo tuvo un impacto positivo en los niños que recibieron los juguetes, sino que también creó una conexión significativa entre los colaboradores y la comunidad. “Ver cómo cada juguete donado ilumina la vida de un niño es nuestra mayor recompensa”, comentó Saide, destacando el valor emocional que aportan estas iniciativas.

Colaboraciones que hacen la diferencia

La campaña «Operación Sonrisa» se ejecutó en colaboración con numerosas entidades y asociaciones, entre las que se incluyen Scouts México en Nuevo León, DIF Jalisco, y Albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito A.C. La participación de estas instituciones fue clave para garantizar que los juguetes llegaran a quienes más los necesitaban, reforzando el sentido de comunidad y apoyo mutuo.

Con esta exitosa jornada de donación, Logrand Entertainment Group reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la mejora de las condiciones de vida en su entorno. Al ofrecer no solo juguetes, sino también momentos significativos de alegría y esperanza, la compañía demuestra que el entretenimiento puede ser una fuerza poderosa para el bien en las comunidades.

La huella de «Operación Sonrisa» no solo se mide en la cantidad de juguetes entregados, sino en el impacto emocional y social generado. Logrand Entertainment Group continúa construyendo un modelo que vincula el éxito empresarial con el bienestar social, estableciendo un legado de ayuda y solidaridad que perdurará más allá de la temporada navideña.

Con este tipo de iniciativas, la empresa no sólo apoya la diversión de los pequeños, sino que también crea un vínculo intergeneracional que fomenta valores de generosidad y comunidad, siendo un ejemplo a seguir para otros sectores que deseen incorporar el altruismo en sus prácticas. Sin duda, «Operación Sonrisa» es un testimonio del poder de la colaboración y la compasión en el ámbito social.

También te puede interesar: La exhibición de autos clásicos llegará a la CDMX