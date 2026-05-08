Gobierno de Patricia Lobeira Rodríguez sin observaciones de ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó la revisión del gasto federalizado ejercido por el Ayuntamiento de Veracruz durante 2024 sin emitir observaciones contra la administración encabezada por la exalcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, según consta en la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

El documento oficial, disponible para consulta pública, establece que la Auditoría Especial del Gasto Federalizado revisó el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, sin determinar irregularidades, acciones correctivas o promociones de responsabilidad administrativa.

ASF revisó obra pública y manejo presupuestal

La fiscalización incluyó distintos componentes considerados prioritarios dentro del control del gasto público municipal:

Marco legal

Gestión administrativa

Transferencia de recursos federales

Información contable y presupuestal

Destino del gasto

Obra pública y acciones

De acuerdo con el informe, la ASF no identificó inconsistencias relacionadas con el manejo de recursos federales transferidos al municipio veracruzano durante el ejercicio revisado correspondiente a la administración de Patricia Lobeira Rodríguez.

El resultado cobra relevancia debido a que las auditorías federales constituyen uno de los principales instrumentos de supervisión sobre el uso de recursos públicos en estados y municipios.

Sin acciones correctivas ni recomendaciones

En términos administrativos, la ausencia de observaciones implica que el ente auditado cumplió con la normativa aplicable y acreditó el uso de recursos conforme a los objetivos establecidos en el ejercicio presupuestal.

Destaca particularmente la revisión de obra pública y destino del gasto, áreas que históricamente concentran riesgos de observación dentro de procesos de fiscalización federal.

Asimismo, la ASF validó el cumplimiento en materia de información contable y presupuestal, elemento vinculado con transparencia y registro financiero.

La tercera entrega de la Cuenta Pública 2024 forma parte del proceso anual mediante el cual la ASF reporta al Congreso de la Unión los resultados de sus auditorías a entes públicos del país.

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